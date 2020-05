Hillman Travel commande 24 millions de masques pour le secteur touristique

(Belga) Hillman Travel, qui ambitionne de rouvrir 18 agences de voyage Thomas Cook, a passé une commande de 24 millions de masques chirurgicaux de type IIR auprès du fabricant de masques buccaux ECA à Assenede.

Pour distribuer cette commande, l'entreprise a créé une nouvelle société, "Dromedary Industries", qui revendra 2 millions de masques buccaux par mois à partir de juillet. "Principalement aux clients du secteur des voyages", explique Franz Bergman Senior, directeur commercial. Une fois que le gouvernement fédéral aura donné son feu vert au secteur du tourisme, l'entreprise s'attend à ce que des masques soient nécessaires dans les aéroports et les avions, notamment. Mais aussi dans les hôtels, restaurants et autres activités touristiques. Elle a donc conclu un accord avec les sociétés ECA et Van Heurck qui vont démarrer une ligne de production à Assenede. ECA et Van Heurck pourraient produire quelque 190 millions de masques buccaux chirurgicaux de type 2 par an, selon la norme européenne EN14683. Hillman Travel n'est toujours pas pleinement opérationnel en raison d'un problème d'assurance encore à résoudre. Les 18 agences sont prêtes à commercialiser des voyages après conclusion d'un accord de coopération avec le groupe allemand FTI. (Belga)