Huit jobdays en Wallonie consacrés aux métiers de l'industrie

(Belga) Du 7 au 23 juin, le Forem et Agoria organiseront huit jobdays en Wallonie pour répondre aux besoins des entreprises de l'industrie, annonce le Forem jeudi dans un communiqué. Au total, 35 entreprises sont déjà inscrites pour 184 postes à pourvoir.

"Avec plus de 2.079 entreprises et 321.000 travailleurs, le secteur de l'industrie reste le plus grand" de Belgique, affirme le Forem, qui a déjà diffusé 36.093 opportunités d'emploi dans l'industrie depuis le début de cette année. Le 1er jobday se déroulera à Virton, le mardi 7 juin, suivi par Marche-en-Famenne (9 juin) et Libramont (14 juin). Dans le Hainaut, deux événements sont prévus à Gosselies, les 14 juin et 21 juin prochains. Les jobdays passeront enfin par Dinant (15 juin), Nivelles (16 juin) et à Technifutur à Seraing le 23 juin. (Belga)