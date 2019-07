Incendie maîtrisé à Baisy-Thy, mais le Brabant wallon affecté par des vents violents

(Belga) Un important incendie a mobilisé les pompiers, jeudi après-midi, dans les campagnes de Baisy-Thy, dans l'entité de Genappe. Des vents violents ont ensuite occasionné de nombreuses interventions, a-t-on appris auprès de la zone de secours du Brabant wallon.

Le feu a détruit une vingtaine d'hectares d'une culture de froment à Baisy-Thy, dans un périmètre compris entre la nationale 5, la rue Godefroid de Bouillon et la rue Longchamps. Des maisons ainsi que plusieurs commerces ont été temporairement évacués par mesure de sécurité. Le plan communal d'urgence a été enclenché vers 16h30 avant d'être levé une heure plus tard, a indiqué le bourgmestre Gérard Couronne. En début de soirée, des vents violents ont atteint plusieurs communes brabançonnes, nécessitant une cinquantaine d'interventions des pompiers, essentiellement pour des voiries encombrées par des arbres et branchages. (Belga)