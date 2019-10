Tentative de vol de câbles: trafic interrompu entre Charleroi et Erquelinnes/Mariembourg

Le trafic ferroviaire est interrompu depuis Charleroi vers Erquelinnes et Mariembourg, dans les deux sens, à la suite d'une tentative de vol de câbles, informe le gestionnaire de réseau Infrabel lundi matin. Le trafic devrait être rétabli dans le courant de la matinée.

Les voleurs ont sectionné un câble non pas de cuivre mais de fibre optique, qui n'a pas de valeur marchande. La fibre optique pilote tous les outils de télécommunication et est compliquée à réparer. Les équipes d'Infrabel ont localisé l'endroit de la coupure à Charleroi vers 04h30. Deux lignes seront privées de trafic dans les prochaines heures, la ligne 130A entre Charleroi et Erquelinnes et 132 entre Charleroi et Mariembourg. Des navettes de bus entre Erquelines et la gare de Charleroi Sud, et entre Charleroi et Walcourt, sont prévues. Le trafic devrait être rétabli dans le courant de la matinée, prévoit Infrabel. (Belga)