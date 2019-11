Jonathan Nsenga nouveau coordinateur du haut niveau à la Ligue francophone d'athlétisme

(Belga) Jonathan Nsenga sera le nouveau coordinateur du haut niveau de la Ligue francophone d'athlétisme à partir du 1er janvier prochain, a annoncé la LBFA samedi.

L'ancien spécialiste des haies, 46 ans, aura décroché durant sa carrière la médaille de bronze de l'Euro en salle à Stockholm en 1996. Récompensé du Spike d'Or en 1998, l'année de ses records de Belgique sur 110m haies (13.25 à Budapest le 22 août) et 60m haies (7.55 à Valence le 1er mars), toujours d'actualité. Nsenga a disputé deux fois les Jeux Olympiques à Atlanta en 1996 et à Sydney en 2000, cinq fois les championnats du monde avec une place de finaliste en 1999 (8e), et quatre fois les championnats d'Europe, avec là aussi une finale, en 1998, (8e). Depuis l'arrêt de sa carrière en 2009, il avait endossé le costume d'entraîneur prenant notamment en charge Anne Zagré en 2011. Diplômé Adeps niveau 3, il va remplacer Frédéric Kimmlingen qui succédera de son côté à Christian Maigret comme directeur technique, à partir du 1er janvier 2020 aussi.