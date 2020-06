L'âge moyen des personnes hospitalisées depuis le début de l'épidémie est de 71 ans

(Belga) L'âge moyen des personnes hospitalisées pour une infection au Covid-19 est de 71 ans, a indiqué vendredi Sciensano dans son dernier bilan. Parmi les patients, on compte 53% d'hommes et 47% de femmes. Ces chiffres sont issus d'informations cliniques détaillées rapportées par les hôpitaux belges pour 14.375 patients hospitalisés entre le 29 février et le 31 mai dernier.

La majorité des patients hospitalisés avaient entre 80 et 89 ans (24,1%), 70 et 79 ans (20,7%) et 60 et 69 ans (17,1%). Les experts précisent que les patients hospitalisés sont un peu plus âgés actuellement qu'en début d'épidémie. Depuis la semaine du 12 au 18 avril la proportion de patients âgés de 80 ans ou plus a dépassé 40%. Par ailleurs, Les femmes hospitalisées sont en moyenne plus âgées que les hommes: la moitié des patientes ont plus de 74 ans, tandis que chez les hommes, un sur deux a plus de 68 ans. Les sources d'exposition au virus sont variables. Pour un peu moins d'un tiers (31%) de ces patients, la source d'infection n'était pas identifiée. Pour 24%, elle a eu lieu en maison de repos et pour 18% en entrant en contact avec un cas confirmé. Les symptômes les plus présents à l'admission étaient la fièvre (60%), la toux (51%), l'essoufflement (49%) et la faiblesse généralisée (39%), mais des symptômes digestifs étaient également rapportés par certains patients, selon Sciensano. Parmi les patients atteints du Covid-19 sortis de l'hôpital, 13% ont séjourné en unité de soins intensifs. La moitié des patients admis aux soins intensifs avaient plus de 65 ans (fourchette d'âge entre 0 et 97 ans). Ces patients sont donc en moyenne plus jeunes par rapport à l'ensemble des patients hospitalisés. D'après les données récoltées, le risque de décès des patients hospitalisés augmente avec l'âge. Selon les données actuellement disponibles, 90% des patients hospitalisés décédés ont plus de 64 ans. Le risque est plus élevé chez les hommes que chez les femmes. Le risque de décès est également plus élevé chez les patients présentant une ou plusieurs comorbidités. Enfin, le pic des décès Covid-19 a eu lieu quatre semaines après les premières mesures de confinement en Belgique. Le maximum de décès journalier est de 343 décès, observé le dimanche 12 avril dernier. (Belga)