(Belga) L'ancien administrateur général de la RTBF Robert Wangermée est décédé, annonce lundi soir le service public francophone. L'homme, qui était également musicologue, avait 98 ans.

Grand amateur de musique, Robert Wangermée était entré à l'INR, l'ancêtre de la RTBF, en 1946. Il y a été directeur du service musical en 1953, a créé le troisième programme radio, spécialisé dans la musique classique, qui est devenu Musiq3, et établit la retransmission en direct du Concours Reine Elisabeth, rappelle le service public. Il en est ensuite devenu administrateur-général de 1960 à fin 1984, avant de prendre la présidence du Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) et du Conseil de la musique. Son héritage musical perdure aujourd'hui au travers de Musiq3, "qui continue d'offrir aux amateurs, aux passionnés une programmation musicale riche et à rendre accessible l'univers musical aux non initiés", lui rend encore hommage la RTBF. Robert Wangermée avait été choisi comme l'un des cent Wallons du siècle par l'institut Jules Destrée en 1995. Il "a consacré sa vie au média de service public, dont il a toujours défendu l'indépendance. Passionné d'arts et de musique, il a été une pièce maîtresse dans la défense de la création belge francophone. Il a forgé des générations de professionnels, qui continuent d'oeuvrer pour la modernité du service public", a commenté son actuel administrateur général Jean-Paul Philippot. (Belga)