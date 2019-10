L'ancien bourgmestre de Spa, Joseph Houssa, est décédé

(Belga) Joseph Houssa, l'ancien bourgmestre de Spa, est décédé durant la nuit de samedi à dimanche, à l'âge de 89 ans, indique la Meuse Verviers sur son site internet.

Celui qui fut le maïeur le plus âgé du pays avait géré la ville de Spa durant plusieurs décennies, de 1983 à 2018. En 1977, ce libéral avait été élu pour la première fois en tant que conseiller communal de la cité thermale mais aussi comme conseiller provincial à Liège. Durant sa carrière politique, Joseph Houssa a également siégé en tant que sénateur de 1988 à 1995 et été député wallon de 1995 à 1999. En 2018, lors des dernières élections communales, l'octogénaire avait décidé de ne pas se représenter. Fort affaibli depuis quelques semaines, l'ancien maïeur, surnommé "chef" était hospitalisé à Verviers, où il a tiré sa révérence durant la nuit de samedi à dimanche. "C'est avec beaucoup de tristesse que j'ai appris le décès de Joseph Houssa. C'était un grand homme qui s'est toujours battu pour sa ville et ses citoyens, parfois même au détriment de sa propre famille", a déclaré Sophie Delettre, l'actuelle bourgmestre de Spa, qui a travaillé avec Joseph Houssa durant ces 18 dernières années. "Je suis encore sous le choc et je ne réalise pas encore. Je me remémore les bons moments que l'on a passés ensemble et tout ce qu'il m'a appris. On avait 50 ans d'écart et je le considérais comme mon grand-père spirituel", a conclu la bourgmestre, très attristée.