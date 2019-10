L'Eintracht Francfort et Ajax sans supporters au Standard et à Chelsea

(Belga) Les supporters de l'Eintracht Francfort ne seront pas autorisés à soutenir leur équipe contre le Standard à Sclessin lors de la 4e journée de l'Europa League de football le jeudi 7 novembre. La commission de discipline de l'UEFA a infligé la même sanction à l'Ajax Amsterdam pour sa prochaine rencontre de Ligue des champions, le 5 novembre à Chelsea.

L'UEFA a puni Francfort suite aux débordements causés par ses supporters à Guimaraes le 3 octobre (jets d'objets, fumigènes, stade endommagé et coup d'envoi retardé). Et la nouvelle sanction est lourde de conséquences pour l'actuel 9e de Bundesliga, qui ne pourra pas se déplacer avec ses supporters au Standard, ni à Arsenal le 27 novembre. Vitoria Guimaraes a reçu une amende de 50.000 euros pour jets d'objet et utilisation de fumigènes. Francfort était déjà condamné à un huis clos partiel dans son stade pour la rencontre face au Standard du jeudi 24 octobre, suite aux incidents ayant émaillé le match de barrage contre Strasbourg (3-0). L'Ajax Amsterdam a été sanctionné pour des dégâts au stade Mestalla à Valence provoqués par ses supporters, et pour le "mauvais comportement" de son équipe lors de la large victoire (0-3) face aux Espagnols le 2 octobre, à l'occasion de la 2e journée de la Ligue des Champions. Le club néerlandais se déplacera donc sans ses supporters lors de la 4e journée et est sous le coup d'une autre sanction identique en cas de récidive. En outre, L'Ajax, qui devra payer les réparations dans le stade, a également écopé une amende de 68.000 euros. (Belga)