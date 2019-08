L'Exécutif des musulmans de Belgique se féminise

(Belga) L'Exécutif des musulmans de Belgique souhaite recruter 18 femmes, qui se verront attribuer des tâches dans les mosquées reconnues en Belgique, écrivent mardi La Dernière Heure, De Morgen et Het Laatste Nieuws.

L'EMB veut ainsi augmenter son offre théologique à la communauté islamique de notre pays. La région de Bruxelles-Capitale compte 17 mosquées reconnues, la région flamande en compte 28 et la région wallonne 39 (chiffre de 2017). Trois théologiens et trois pasteurs sont affectés à chaque région. En outre, l'OGE peut également recruter quatre conseillers. Ils rejoindront l'EMB, qui compte maintenant 17 personnes, pour participer, entre autres, au renouvellement de l'exécutif des musulmans de Belgique et au cadre de l'éducation islamique en Belgique.