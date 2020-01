L'Inter officialise l'arrivée de Christian Eriksen

(Belga) L'Inter Milan a annoncé mardi le recrutement de Christian Eriksen en provenance de Tottenham. Le meneur de jeu danois s'est engagé jusqu'au 30 juin 2024.

Eriksen, 27 ans, a été formé à Odense qu'il a quitté pour rejoindre en janvier 2009 l'Ajax Amsterdam, où il a débuté en équipe première un an plus tard. Après trois titres de champion des Pays-Bas consécutifs, 163 rencontres, 32 buts et 65 assists, l'élégant milieu de terrain a quitté l'Ajax pour Tottenham en 2013. Eriksen a disputé 305 rencontres pour Tottenham, marquant 69 buts et délivrant 89 passes décisives. Il a disputé la finale de la dernière Ligue des Champions, perdue contre Liverpool. Son contrat arrivait à échéance au terme de la saison. Le Danois compte 95 présences en équipe nationale, pour 31 buts. À San Siro, il aura notamment pour mission de fournir des bons ballons à Romelu Lukaku. Après 21 journées, l'Inter est deuxième de la Serie A avec 3 points de retard sur la Juventus. (Belga)