L'Iran songe à remplacer Marc Wilmots

Selon l'agence de presse iranienne (IRNA), la fédération de football en Iran négocie avec le Croate Branko Ivankovic pour remplacer Marc Wilmots avec qui elle aurait trouvé un accord pour mettre fin au contrat du Brabançon. Une information qu'elle n'a pas confirmée dimanche.

L'ancien attaquant des Diables Rouges, 50 ans, a signé en mai un contrat avec l'Iran dans l'objectif de qualifier le pays pour la Coupe du monde 2022 au Qatar. Mais après deux défaites en quatre matches de qualifications (contre le Bahrein et l'Irak), l'Iran n'est que troisième de son groupe. En outre, des problèmes de paiement du salaire de Marc Wilmots persistent en raison des sanctions bancaires internationales frappant l'Iran. Branko Ivankov, 65 ans, a déjà entraîné l'Iran entre 2003 et 2006 qu'il avait qualifié pour la Coupe du monde en 2006 après avoir dirigé Hannovre en 1999-2000. Il a aussi mené le club phare de Persepolis Teheran à trois titres consécutifs entre 2015 e 2019. Le Croate a cependant connu le même soucis de paiement de son salaire menaçant de déposer plainte auprès de la FIFA et menaçant d'aller au procès avec la fédération iranienne de foot.