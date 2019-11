L'UEFA rejette l'appel du Club Bruges: Vormer suspendu contre Galatasaray

(Belga) Le Club Bruges ne pourra pas compter sur son capitaine Ruud Vormer lors de la 5e journée de la Ligue des Champions de football à l'occasion du déplacement crucial à Galatasaray. La commission disciplinaire d'appel de l'Union européenne de football (UEFA) a rejeté le recours du Néerlandais contre sa suspension de trois matchs infligée le 17 octobre. Vormer, qui a déjà purgé deux matchs, manquera également le 26 novembre la rencontre à Istanbul.

Vormer a écopé d'une lourde suspension de trois matchs à la suite de son exclusion et son "langage offensant contre un officiel" lors du match de la deuxième journée au Real Madrid (2-2). En quittant le terrain, après son expulsion, il a exprimé son mécontentement à l'arbitre bulgare Georgi Kabakov. Sur la reprise du jeu, le Real Madrid en a profité pour égaliser (2-2), alors qu'il ne restait que 5 minutes à jouer. En raison de la suspension, le Club n'a pas pu disposer de Vormer lors des deux matchs du Ligue des Champions contre le Paris Saint-Germain. Les "Blauw en Zwart" se sont inclinés 0-5 à domicile et 1-0 à Paris. Le Club espérait réduire en appel la suspension à deux journées. Ce n'est qu'à l'occasion de la dernière rencontre de groupe contre le Real (11 décembre) que le Club retrouvera son capitaine. Bruges est 3e du groupe 1 (2 pts) juste devant Galatasaray (1 pt). Le PSG (12 pts) et le Real (7 pts) mènent le groupe A. . (Belga)