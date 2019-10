La Belgique sera à nouveau bien arrosée mercredi

(Belga) Mardi après-midi, le temps sera sec avec des éclaircies parfois larges dans la région côtière. Le ciel restera par contre souvent couvert avec régulièrement des périodes de pluie au sud du sillon Sambre et Meuse, prévoit l'IRM. Dans le centre et l'ouest du pays, les champs nuageux seront d'abord encore nombreux et pourront encore donner lieu à quelques pluies. Ensuite, le ciel deviendra plus changeant à partir de l'ouest; le temps sera alors la plus souvent sec mais quelques averses pourraient se développer par endroits. Les maxima seront compris entre 10 ou 11 degrés en Hautes-Fagnes et 16 ou 17 degrés dans l'ouest du pays.

Ce mercredi, des averses se développeront en de nombreux endroits; elles pourront localement être intenses et accompagnées d'un coup de tonnerre et/ou de grésil. Les nuages, souvent de type cumuliforme, seront globalement dominants mais laisseront parfois filtrer des éclaircies. Les maxima se situeront entre 9 ou 10 degrés sur les sommets ardennais et 14 ou 15 degrés à la Côte. Le vent sera modéré à assez fort, et sur le littoral assez fort à fort, de secteur ouest à sud-ouest, avec des rafales autour de 50 ou 60 km/h (voire un peu plus sous les averses). Jeudi, le ciel sera partagé entrer champs nuageux et éclaircies parfois larges. Des averses seront toutefois encore possibles en matinée, mais le temps deviendra probablement plus sec à partir de l'ouest l'après-midi. Le vent d'ouest à sud-ouest restera modéré à assez fort dans l'intérieur des terres, et sera parfois fort à la Côte. Maxima de 11 à 16 degrés.