La demi-finale retour de Coupe d'Italie Naples-Inter reportée

(Belga) La demi-finale retour de la Coupe d'Italie de football programmée jeudi entre Naples et l'Inter Milan a été reportée à une date ultérieure. La Lega Serie A, l'organisme qui gère la compétition, l'a officialisé mercredi. Cette annonce fait suite à la décision du préfet de la ville napolitaine de "disposer le report" du match en raison des nouvelles mesures prises afin d'enrayer la propagation du coronavirus.

Naples, l'équipe de Dries Mertens, avait remporté la manche aller 0-1 à San Siro, sur la pelouse de Romelu Lukaku et ses équipiers. La première demi-finale retour, entre la Juventus et l'AC Milan (1-1 à l'aller), prévue mercredi, a également été reportée. L'Italie est le troisième pays le plus touché au monde par cette épidémie de pneumonie virale, après la Chine et la Corée du Sud: 79 personnes contaminées sont mortes dans le pays qui compte au total 2.502 cas, selon un décompte publié mardi. (Belga)