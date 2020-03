La Fondation Roi Baudouin crée un fonds pour les hôpitaux et les établissements de soin

(Belga) La Fondation Roi Baudouin crée un fonds pour les hôpitaux et établissements de soins qui luttent contre la pandémie de Covid-19, annonce-t-elle vendredi. Les entreprises et particuliers pourront faire des dons pour aider le personnel soignant à traverser la crise, et pour lui permettre de fonctionner dans de bonnes conditions ensuite.

Le "Fonds pour des soins solidaires" attribuera des ressources à des établissements de soins ou à des initiatives qui soutiennent tout un secteur, pour les aider à faire face aux besoins financiers urgents. La Fondation Roi Baudouin lancera également un ou plusieurs appels à projets à moyen terme, dans le but de garantir des soins durables après l'épidémie. Même une fois la crise sous contrôle, "les hôpitaux et autres établissements de soins résidentiels devront déployer de gros efforts pour pouvoir proposer à nouveau des soins de grande qualité", explique la fondation. Septante pourcent des moyens collectés seront dirigés vers des hôpitaux, selon le communiqué. Le reste ira vers d'autres établissements, comme le secteur des personnes âgées, de l'aide à la jeunesse et des personnes porteuses de handicap. Les dons peuvent être versés sur le compte BE10 0000 0000 0404 avec la mention "200670: Fonds pour des soins solidaires" ou la communication structurée ***020/0670/00086***. La Fondation Roi Baudouin avait déjà lancé deux appels pour soutenir la lutte contre la pauvreté et le sans-abrisme, ainsi que les organisations de première ligne d'aide et de soins. Ces deux initiatives sont également ouvertes aux dons. (Belga)