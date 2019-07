La journée de samedi à éviter pour partir en vacances

(Belga) Les week-ends de départ en vacances se suivent et se ressemblent. A nouveau, beaucoup de circulation est prévue ce week-end par Touring. Samedi sera à éviter absolument pour partir vers d'autres cieux, la journée étant classée rouge dans toute l'Europe, prévient l'organisation de mobilité lundi.

En Belgique, le trafic sera dense dans le sens des départs, avec risque de bouchons, dès vendredi après-midi, ainsi que la soirée de vendredi et samedi matin. En France, en Allemagne et en Suisse, vendredi est classé orange pour les départs, ce qui signifie une circulation difficile. Le point noir sera samedi, journée rouge dans toute l'Europe. Les heures de pointe dureront de 09h00 à 15h00. Les retours se multiplient et se compliquent donc aussi. En Belgique, des files sont à craindre dimanche soir. Vendredi ne sera pas trop encombré pour rentrer chez soi, le trafic étant classé jaune. Samedi sera orange en France et en Suisse, des bouchons seront donc à craindre. Ailleurs, la circulation sera dense mais fluide. Dimanche, la circulation sera chargée mais sans encombrements, que ce soit dans le sens des départs ou des retours. Touring recommande dès lors aux vacanciers de prendre le départ le dimanche ou à partir de midi le samedi. Pour rentrer, il vaut mieux opter pour le vendredi ou le dimanche. (Belga)