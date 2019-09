La KUL progresse encore dans le classement Times Higher World University Rankings 2020

(Belga) La KU Leuven continue sa progression parmi les meilleures universités au monde, selon le Times Higher World University Rankings 2020 publié mercredi.

L'institution louvaniste passe ainsi de la 48e à la 45e place dans le top 200 international qui passe en revue 1.300 universités de 92 pays. La deuxième institution belge de ce classement est l'université de Gand (UGent), qui passe la 143e à 123e place. L'UCLouvain régresse, elle, de la 128e à la 152e position cette année. L'université d'Anvers effectue de justesse son apparition dans le palmarès en se hissant à la 198e place. L'ULB, qui avait disparu du top 200 l'an dernier, n'y réapparaît pas cette année. Le Times Higher World University Rankings, qui en est à sa 16e édition, établit chaque année un palmarès des meilleures universités au monde. Comme l'an dernier, et pour la quatrième année consécutive, c'est l'université d'Oxford qui occupe la première place. L'université de Cambridge passe de la 2e à la 3e place, au profit du California Institute of Technology qui se hisse de la 5e à la 2e place. Le top 10 de ce classement reste monopolisé par les institutions universitaires anglo-saxonnes. Le premier établissement non anglo-saxon est le Eidgenössiche Technische Hochscule de Zurich (Suisse) qui arrive en 13e position. (Belga)