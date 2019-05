La police exclut des manifestants LGBTI de la Belgian Pride

Un certain nombres de personnes défilant à la Belgian Pride à Bruxelles ont été exclues du cortège par la police samedi après-midi

comme l'ont constaté plusieurs journalistes sur place, dont notre collègue Loïc Parmentier.

Il s'agissait de membres de l'association Reclaim the Pride, qui protestaient contre la récupération politique et commerciale de la Pride. Le char d'Écolo a bénéficié d'un bon accueil de la part des militants, ainsi que les autres partis politiques. Le camion de la N-V a par contre été bombardé de bouteilles d'eau et de ballons d'eau. Le char du PS a également attiré les foudres des militants.

La police a isolé le groupe alors que le cortège passait rue Ravenstein et l'a repoussé hors du défilé. Elle a également fait usage de spray lacrymogène.

En fin d'après-midi, la police annonce que personne n'a été arrêté.