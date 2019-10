La ponctualité des trains à nouveau supérieure à 90% en septembre

(Belga) Durant le mois de septembre, 90,8% des trains de voyageurs circulant sur le réseau ferroviaire belge ont été ponctuels ou ont eu un retard de maximum six minutes, ressort-il lundi de données publiées sur le site Open Data d'Infrabel, la société gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire. C'est la septième fois cette année que la ponctualité, mesurée chaque mois, dépasse les 90%.

L'an dernier, la ponctualité sur le rail avait atteint son plus bas niveau en cinq ans, avec un taux de 87,2% pour l'ensemble de l'année. Septembre (83,9%) avait alors été l'un des plus mauvais mois en la matière. Depuis le début de cette année, il y a par contre eu une nette amélioration: la ponctualité n'a en effet été inférieure aux 90,0% qu'en mai et en juin. Elle a en revanche culminé à 94,0% en août, son niveau le plus élevé en quatre ans. Il n'est dès lors pas surprenant que la ponctualité globale de cette année soit bien supérieure à celle en 2018: elle était de 91% de janvier à août, contre 88% à la même période l'an dernier. (Belga)