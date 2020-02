"Il faut absolument que nos enfants puissent être épargnés": les dernières pubs pour le tabac interdites dans les librairies en 2021

A partir du 1er janvier 2021, une nouvelle loi sera adaptée sur la publicité pour le tabac. Celle-ci interdit la promotion du tabac sur la devanture des magasins, les présentoirs mais également sur les enseignes lumineuses.

La Commission de la Santé de la Chambre a approuvé hier deux propositions de loi dans le cadre de la lutte contre le tabagisme qui tue chaque année de nombreuses personnes, notamment via le cancer du poumon. Les nouvelles mesures entreront en vigueur au 1er janvier 2021. Il sera désormais interdit de promouvoir des marques de cigarettes sur la devanture des magasins, des présentoirs ainsi que sous la forme d'enseignes lumineuses. Par ailleurs, on ne pourra plus fumer dans une voiture si des mineurs sont à bord.

Alors qu'au début des années 90 la cigarette était encore autorisée sur le lieu de travail et bien entendu dans les bars et restaurants, de nombreuses mesures sont venues faire obstacle au fléau du tabagisme. Celles-ci ont démontré leur efficacité selon le ministère de la Santé qui rappelle que s'il y avait 30 % de la population qui fumait en 1997, il n'y en aurait plus que 19 % aujourd'hui. Selon Mathieu Capouet, expert tabac au SPF Santé Publique, la mesure la plus efficace est de travailler sur le prix. En Belgique, un paquet de cigarettes coûte en moyenne 6,60 € et reste relativement bon marché par rapport à des pays comme la France (9,30 €) ou le Royaume-Uni (12 €).

Depuis cette année, les fabricants de tabac ont l'interdiction d'utiliser un logo de marque, des couleurs ou encore des slogans publicitaires pour que les paquets soient moins attrayants pour les jeunes. Sandy, libraire, déclare avoir observé un changement dans le comportement : "Parfois, des gens regardaient les couleurs de paquet et les prix. Certains changeaient de marques en se disant qu'ils allaient tester pour une fois. Maintenant, ils ciblent plus leur marque habituelle".

D'autres mesures sont envisageables comme celle d'interdire la vente de tabac dans les grandes surfaces. Cette mesure est souhaitée notamment par le cdH dont la cheffe de groupe au parlement rappelait récemment sur les ondes de Bel RTL que la Belgique est "6 fois plus petite que la France mais compte deux fois plus de lieux de vente."

La lutte contre le tabagisme vise surtout les jeunes que l'industrie du tabac chercher à attirer pour ensuite fidéliser sur une vie entière."Il faut absolument que nos enfants puissent être épargné de voir des tas d'adultes fumer parce qu'à l'âge de l' adolescence, ils auront envie de devenir adulte et donc envie d' adopter ce comportement", avertit Anne Boucquiau.

Outre l'addiction à la nicotine et au geste, la cigarette exerce un autre pouvoir nocif à travers une addiction émotionnelle. "Cela devient assez inquiétant car certains jeunes utilisent la cigarette mais aussi le cannabis comme une stratégie presque médicamenteuse pour gérer leurs états émotionnels; le stress et leurs pulsions parfois débordante. Il y a encore beaucoup de travail à faire", s'inquiète Martial Bodo, psychologue et tabacologue.

Malgré tous les efforts, le tabagisme reste un problème urgent de santé publique. La cigarette tue un fumeur sur deux. Le cancer du poumon est le plus meurtrier.