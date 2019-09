La RTBF et la VRT vont accueillir des médias publics du monde entier

(Belga) La RTBF et la VRT accueilleront l'an prochain la conférence internationale des médias publics PBI (Public Broadcasters International), ont fait savoir Jean-Paul Philippot (RTBF) et Paul Lembrechts (VRT) à Helsinki, où l'édition 2019 a lieu actuellement.

La conférence PBI réunit chaque année les responsables de médias de service public du monde entier pour discuter des enjeux qui les concernent. Cet événement "non seulement placera Bruxelles sur la carte comme ville médiatique internationale, mais représentera aussi une belle promotion pour la VRT et la RTBF au sein du secteur", a souligné le CEO de la VRT. L'édition bruxelloise aura pour thème la production de contenus inclusifs et locaux. Elle mettra l'accent sur la manière dont les médias de service public peuvent faire la différence pour la vie en société. "Le monde change, c'est le rôle des diffuseurs publics de montrer le chemin d'une manière positive, optimiste", considère M. Lembrechts. "La révolution du paysage médiatique ne s'arrêtera pas. Cela ne doit pas nous faire peur, mais nous pousser à créer des synergies entre nos entreprises médiatiques en termes d'innovation, de distribution et de création de contenus propres", a également fait valoir Jean-Paul Philippot. Pour le patron de la RTBF, l'offre des médias publics doit toucher le public dans toute sa diversité et l'aider à comprendre et à s'ouvrir au monde, sans perdre le lien avec la communauté locale. "Nous avons en interne le talent et la connaissance pour le faire. En travaillant encore mieux ensemble, on peut faire encore plus la différence." La conférence PBI 2020 aura lieu du 14 au 16 octobre. (Belga)