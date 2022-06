La sécheresse continue de peser en Wallonie, certaines communes prennent leurs dispositions

Les orages de ces derniers jours n’ont pas stoppé la situation de grande sécheresse en Wallonie. La cellule sécheresse de la région a analysé la situation: les niveaux des cours d’eau sont bas mais pas encore inquiétants et la distribution d’eau potable est normale sauf à Stoumont et Theux mais la région wallonne demande quand même à la population d’utiliser l’eau de façon raisonnée.

Eviter de laver sa voiture, remplir sa piscine...

Certaines communes ont décidé d’imposer des restrictions. Notre reporter Christophe Clément est parti à Gouvy où une information à destination des habitants a été diffusée. Parce que même s’il a plu ces derniers jours, cela reste insuffisant et les niveaux quatre réservoirs de cette commune en province du Luxembourg sont trop bas. "La commune demande aux habitants d’éviter de laver leur véhicule avec de l’eau de distribution, de remplir leur piscine ou de nettoyer leur trottoir", explique Christophe Clément. La commune demande également aux particuliers de vérifier si leur installation ne présente pas de fuite." Thierry Wangen, fontainier sur la commune, affirme effectivement que "pour le moment l’eau descend sous les courbes, on voit que l’apport en eau est fort bas".

Si la situation perdure, ce simple avis pourrait entraîner des mesures plus concrètes par la commune. Michel Marenne, échevin en charge de la distribution d’eau à Gouvy et il confirme cette hypothèse. "On arrive aux vacances, s’il fait beau, on va consommer encore plus…", souligne-t-il. "On a donc décidé de partir d’abord sur une information et puis on verra comment ça va évoluer. On passera ensuite à quelque chose de plus restrictif."

Des mesures déjà prises en Wallonie

Les restitutions des barrages-réservoirs ont été diminuées afin de préserver les ressources disponibles, ce qui a permis de maintenir les volumes d'eau aux capacités théoriques de référence à cette période de l'année. Concernant les voies navigables et non navigables, les débits poursuivent leur descente et atteignent des niveaux bas, particulièrement concernant la Dendre et la Sambre. Il n'y a toutefois pas de restriction au niveau de la navigation. La circulation des kayaks est également autorisée, excepté sur l'Ourthe à l'aval du barrage de Nisramont jusqu'au pont de Maboge et sur le Viroin, où les niveaux sont trop bas. Les niveaux de la majorité des masses d'eau souterraine sont comparables ou inférieurs au niveau moyen rencontré à la même période, ces cinq dernières années. La distribution d'eau potable se déroule normalement sauf dans les communes de Stoumont et de Theux où des restrictions ont été imposées par arrêté du bourgmestre. Le SPW appelle toutefois à utiliser l'eau de distribution "de manière raisonnée, pour prévenir toute difficulté de production ou de distribution dans certaines zones." Aucune mesure n'a été prise par rapport à d'éventuels risques d'incendie. La période de sécheresse se maintiendra probablement durant les 15 jours à venir.