Le bourgmestre de Maasmechelen Raf Terwingen candidat à la présidence du CD&V

(Belga) Le bourgmestre de Maasmechelen (Limbourg) et ancien député fédéral Raf Terwingen est candidat à la présidence du CD&V, a-t-il annoncé sur son site web.

Près de six mois après la défaite électorale du CD&V, "les analyses ont été faites, le gouvernement flamand est sur les rails et les émotions sont derrière nous. Il est temps de nous redresser, de regarder vers l'avant et d'entamer un nouveau chapitre", écrit-il. Le Limbourgeois entend rendre le pouvoir à la base du parti chrétien-démocrate flamand. "Nous devons oser renverser la pyramide du parti", estime-t-il. Agé de 47 ans, Raf Terwingen est juriste de formation et bourgmestre de Maasmechelen depuis 2013. Il a également siégé comme député à la Chambre de 2007 aux dernières élections de mai 2019. Entre 2011 et 2014, il y a défendu les positions de son parti en tant que chef de groupe. Les députés Katrien Partyka, la première à s'être lancée dans la course à la présidence, et Vincent Van Peteghem se sont, eux, déjà déclarés candidats. En entrant au gouvernement flamand, pour être chargé du Bien-Être, Wouter Beke a renoncé à la présidence du CD&V qu'il occupait depuis près d'une décennie. Les candidatures, ouvertes à tous les membres du parti, doivent être introduites avant lundi. (Belga)