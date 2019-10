Le Club prendra une décision mardi pour Balanta et Mitrovic, Diagne pas repris

(Belga) Le Club Bruges ne prendra une décision que mardi, jour de la rencontre, concernant la participation d'Eder Balanta et Matej Mitrovic au match contre le Paris Saint-Germain comptant pour la troisième journée de la Ligue des Champions. L'attaquant Mbaye Diagne n'est lui pas repris.

Les Blauw-Zwart seront privés de leur capitaine Ruud Vormer, suspendu trois matchs pour "propos inappropriés adressés à un officiel" après son rouge reçu à Madrid (deux cartes jaunes). Une solution pour le remplacer est représentée par Eder Balanta, mais le Colombien est sur le carreau depuis un mois en raison d'une déchirure musculaire et n'a repris l'entraînement que depuis peu. "Je ne veux pas penser aux problèmes, juste aux solutions", a relativé l'entraîneur brugeois Philippe Clement lundi en conférence de presse lundi. "Sans Vormer, nous sommes privés de notre capitaine et d'un moteur dans l'entrejeu, tandis que Balanta revient juste de blessure. Aujourd'hui/lundi, il a effectué tout l'entraînement, mais une seule session à la veille de la rencontre, ce n'est pas beaucoup. Pareil pour Matej Mitrovic: le staff médical ne prendra pas de décision avant mardi. C'est entre leurs mains." Si Balanta devait jouer, Mats Rits évoluerait un cran plus haut, dans la position de Vormer. Le reste de l'équipe ne serait pas bouleversé. Une autre possibilité est de placer Siebe Schrijvers plus bas dans le triangle de l'entrejeu. Schrijvers a été titularisé vendredi à Mouscron, mais n'a pas affiché la grande forme en ce début de saison. Une troisième possibilité est constituée par Odilon Kossounou. L'Ivoirien est monté au jeu à la place de Vormer à Mouscron. Et Clement peut toujours concocter une surprise, comme il l'a déjà fait cette saison. Mbaye Diagne, prêté par Galatasaray, n'a lui pas été repris. "J'en ai vu trop peu de lui à l'entraînement ces derniers jours", a brièvement commenté Clement qui pourra compter par ailleurs sur une valeur devenue sûre, Clinton Mata, dégagé de ses soucis physiques de la saison dernière. Mata avait joué à Madrid l'un de ses meilleurs matches en tenant Eden Hazard hors du match. Mardi, il sera chargé de surveiller peut-être les Parisiens Kylian Mbappé ou Angel Di Maria. "Que ce soit l'un ou l'autre, ou même Cavani, peu importe, l'important est que je fasse mon match. Depuis le début de saison, on s'en tient à un certain système de jeu et je ne vois pas pourquoi on devrait en changer. Nous savons ce que nous devons faire sur le terrain et cela nous donne de la confiance. Tout le monde est en forme. Vormer va nous manquer, c'est sûr, mais il y a assez de qualités sur le banc pour le remplacer. Nous avons un groupe très large", a commenté encore Mata.