Le coach de Larnaca espère marquer en premier pour déstabiliser La Gantoise

(Belga) L'entraîneur de l'AEK Larnaca Imanol Idiakez croit fermement dans les chances de son équipe de décrocher un ticket pour les barrages d'Europa League jeudi à l'issue du match retour du troisième tour de qualification contre La Gantoise. "Ce sera difficile mais ce n'est certainement pas un défi impossible", a déclaré l'Espagnol mercredi lors de la conférence de presse d'avant-match à la Ghelamco Arena de Gand.

Les Buffalo's bénéficient d'un léger avantage pour ce match retour. Lors du match aller, ils avaient longtemps mené au score avant de se faire rejoindre en fin de match. Le 1-1 et le but en déplacement obligeront les Chypriotes à se découvrir jeudi soir. "Pour passer, nous devrons marquer", a rappelé Idiakez. "Mais je vois cela plutôt comme un avantage. Nous ne devons pas calculer, nous ne devons pas penser à autre chose. Il faut juste marquer, sinon nous sommes dehors. Il va donc falloir se battre car je m'attends à un match compliqué. Gand a l'avantage de jouer à domicile et m'a fait une belle impression la semaine dernière. C'est une équipe qui sait jouer au football, qui est bien organisée et qui repart rapidement en contre. Les attaquants savent comment marquer un but." Selon le coach de Larnaca, les détails seront donc très importants dans ce match. "Je suis dans le monde du football depuis longtemps et je sais qu'un but peut tout changer. Si nous marquons en premier, tout restera ouvert et Gand sera dans le doute. Nous sommes très motivés, nous croyons en nos chances", a répété Idiakez. Le coach espagnol semble avoir transmis le message à ses joueurs. Le Néerlandais Hector Hevel est lui aussi ambitieux. "Dans le vestiaire, on sent que l'on peut gagner ce match. Peut-être bien que Gand est favori sur le papier mais qu'est-ce que cela signifie ? Si nous jouons en bloc, on aura des chances. Nous nous sommes entraînés beaucoup pour être prêts à cette bataille." Le vainqueur du duel entre Gand et Larnaca affrontera Rijeka ou Aberdeen en barrage. Les Croates ont battu les Écossais 2-0 lors du match aller. (Belga)