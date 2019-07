Le FC Barcelone bat le Vissel Kobe, où Vermaelen n'a pas encore été aligné

(Belga) Le FC Barcelone a remporté un match amical 2-0 contre le club local du Vissel samedi à Kobe au Japon. Le remplaçant Carles Perez Sayol (59e et 86e) a marqué les deux buts. Thomas Vermaelen, dont le transfert à Kobe a été officialisé samedi, n'a pas joué.

Les Espagnols Andres Iniesta, David Villa et Sergi Samper étaient présents au coup d'envoi sous la vareuse du Vessel contre leur ancienne équipe. A Barcelone, on a profité de la rencontre pour procéder à une revue de l'effectif. Les ter Stegen, Alba, Busquets, Rakitic et autre Griezmann ont tous été remplacés à la pause, après quoi Umtiti, Dembélé, Malcom et le nouveau venu De Jong, entre autres, ont terminé la seconde période. Lionel Messi et Luis Suarez sont encore au repos après la Copa America. Barcelone et Vissel Kobe entretiennent des relations étroites depuis quelques années déjà. Le club japonais appartient au Crimson Group, qui possède Rakuten et est le sponsor principal de Barcelone. Avant le match, les deux équipes ont annoncé qu'elles poursuivraient leur coopération. Les jeunes joueurs et du personnel seront échangés entre les deux clubs. Vissel Kobe pourra utiliser le savoir-faire et les bases de données des recruteurs des Blaugrana. (Belga)