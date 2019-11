Le Hertha Berlin se sépare d'Ante Covic, remplacé par Jurgen Klinsmann

(Belga) Jurgen Klinsmann a été nommé entraîneur du Hertha Berlin, a indiqué mercredi le club allemand de Dedryck Boyata et Dodi Lukebakio. L'ancien sélectionneur allemand remplace Ante Covic, limogé à cause des mauvais résultats. Le club berlinois n'est que 15e de la Bundesliga, et a subi une 4e défaite consécutive le weekend dernier à Augsbourg (4-0).

Jurgen Klinsmann, 55 ans, avait récemment rejoint le conseil d'administration du Hertha. Il s'est engagé jusqu'à la fin de la saison comme coach. Champion du monde 1990 et champion d'Europe 1996 comme joueur, Klinsmann a entraîné l'équipe nationale allemande de 2004 à 2006 et les Etats-Unis de 2011 à 2016. Il va connaître à Berlin sa seconde expérience comme entraîneur de club, après un passage sur le banc du Bayern Munich lors de la saison 2008-2009. Ante Covic, 44 ans, était en poste depuis le début de saison. Le Hertha Berlin recevra le Borussia Dortmund samedi pour le compte de la 13e journée de Bundesliga.