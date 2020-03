Le match des Red Flames contre la Suisse reporté en octobre

(Belga) Le match que les Red Flames devaient jouer contre la Suisse le 14 avril à Louvain dans le cadre des qualifications pour l'Euro féminin de football a été reporté en octobre en raison de l'épidémie de coronavirus, a annoncé jeudi la Fédération belge de football (RBFA).

"L'UEFA a annoncé que les matches qualificatifs pour l'Euro féminin prévus initialement en avril seront tous reportés au mois L'Euro féminin, prévu en juillet 2021 en Angleterre, aura probablement lieu durant l'été 2022. La Suisse et la Belgique partagent la tête du groupe H des qualifications pour l'Euro avec un maximum de 12 points après 4 matchs. Les neuf vainqueurs des groupes et les trois meilleurs deuxièmes se qualifient directement pour Angleterre. Les six autres deuxièmes disputent des barrages pour obtenir les trois derniers tickets en vue de la phase finale. L'Union belge précise que tous les tickets achetés pour le match contre la Suisse en avril restent valables pour octobre. Les Red Flames devaient aussi affronter la Norvège le 9 avril en match de préparation mais cette rencontre a été annulée. (Belga)