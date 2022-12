Le prix des briques et du ciment va continuer d'augmenter en 2023

Les prix des matériaux de construction à forte intensité énergétique, comme les briques, les tuiles et le ciment, continueront à augmenter dans les prochains mois, prévient jeudi la fédération de la construction Embuild.

Elle conseille aux entreprises de travailler avec des clauses de révision des prix ou des prix journaliers dans leurs contrats.

Les autres matériaux se stabilisent

Les prix de la plupart des autres matériaux de construction, qui sont généralement liés aux prix des matières premières, devraient par contre se stabiliser.

La fédération considère que les prix des matériaux de construction ne reviendront jamais à leur niveau d'avant la crise du coronavirus.

Selon ses chiffres, depuis fin 2021, l'augmentation des coûts a notamment concerné les produits de ciment (+35%), le sable et le gravier (+24%), le verre (+21%), les briques (+10%) ou encore les matériaux électriques (+10%). Le bois (-17,5%) et les produits non ferreux (-12%) ont par contre diminué.

"Étant donné la situation actuelle exceptionnelle, nous conseillons de travailler avec une clause de révision dans chaque contrat, pour que ces augmentations ne soient pas uniquement supportées par l'entrepreneur, et que l'on puisse dès lors parler d'un contrat équilibré entre les deux parties", explique Niko Demeester, CEO d'Embuild. "Une autre option consiste à travailler avec des prix journaliers, comme pour certains types de poissons ou de fruits de mer dans les restaurants."