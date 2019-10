Le PSG se rend à Bruges sans Neymar, Kehrer, Draxler et Gueye

(Belga) Le Paris Saint-Germain effectuera le déplacement à Bruges pour affronter le Club, mardi (21h00) lors de la troisième journée de la Ligue des champions, avec un noyau de 20 joueurs. Neymar, Thilo Kehrer, Julian Draxler et Idrissa Gueye sont les absents. Thomas Meunier figure bien dans la sélection. Le Diable Rouge retrouvera son ancien club, qu'il a quitté en 2016 pour rejoindre la capitale française.

Neymar, Draxler et Kehrer étaient déjà absents lors du précédent match de Ligue des champions, le déplacement au Galatasaray Istanbul (victoire 0-1). Alors que Draxler et Kehrer sont toujours blessés au pied, Neymar purgeait lui sa deuxième et dernière journée de suspension pour ses propos contre l'arbitre du 8e de finale retour face à Manchester United la saison passée. La star brésilienne pouvait donc faire son retour en C1 contre Bruges. Mais Neymar s'est blessé aux ischios-jambiers en équipe nationale et sera écarté des terrains pour un mois, ce qui met fortement en doute sa présence au retour également. Gueye s'est lui aussi blessé aux ischios-jambiers avec son équipe nationale. Le milieu de terrain sénégalais de 30 ans, arrivé cet été d'Everton, avait été impressionnant contre le Real Madrid lors de la première journée (3-0). Le PSG est en tête du groupe avec 6 points. Bruges est deuxième avec 2 unités. Le Real et Galatasaray suivent avec 1 point. (Belga)