Le retour des "Orages de la Vie", "Le plus beau chien, c'est le mien", "Johnny par Laeticia": ce que vous réserve RTL pour la rentrée

Ce mercredi, c'est la rentrée RTL. L'occasion de dévoiler ce qui animera les chaînes de notre entreprise tout au long de la saison. Avec de nombreuses nouveautés au programme, et quelques retours...

"Nom d’un chien, le plus beau c’est le mien". Le plus grand concours canin organisé en Belgique! Fous-rires et amis à 4 pattes seront au rendez-vous de ce programme inédit

"Johnny par Laeticia". Une émission spéciale avec les confidences de Laeticia Hallyday sur la vie du plus grand chanteur francophone

"Les orages de la vie". La série qui compte en son casting Christophe Dechavanne est de retour!

"Le drame du Heysel". Invité sur le plateau de RTL INFO, le nouveau CEO de RTL Belgium présente "une série qui revient sur le drame qui nous a tous touchés et qui traduit un investissement en production locale". Un programme qui intéresse déjà à l’international assure Guillaume Collard

L’amour est dans le Pré (Belgique). "Le casting est extraordinaire", promet le nouveau CEO de RTL Belgium avec une grande nouveauté cette année: un agriculteur sera suivi en exclusivité sur RTL Play.

D’autres surprises. Guillaume Collard ne compte pas changer les bonnes habitudes et les marqueurs forts de RTL avec des programmes qui divertissent, informent et rassemblent... Mais il ne dévoile pas tout, pas tout de suite: "On va en garder sous le pied pour le reste de la saison".