Le socialiste Alain-Gérard Krupa nouvel échevin à Neupré

(Belga) Le conseil communal de Neupré (province de Liège) a acté jeudi soir la démission de Benoît Hons (ex-PS) de ses mandats d'échevin et de conseiller communal. Ceci fait suite aux propos injurieux qu'il a diffusés sur les réseaux sociaux à l'égard des gens du voyage. Son remplaçant, Alain-Gérard Krupa (PS), a prêté serment en qualité d'échevin.

D'abord déchargé de sa fonction d'échevin dans l'attente d'être entendu par ses collègues de la majorité MR/PS de Neupré puis exclu du Parti Socialiste à la suite des propos injurieux qu'il a diffusés sur les réseaux sociaux à l'égard des gens du voyage, Benoît Hons avait annoncé son retrait de la politique. Jeudi soir, le conseil communal de Neupré a donc acté sa démission de ses mandats d'échevin et de conseiller communal. Ses remplaçants dans les rangs PS ont ensuite été installés, à savoir Shirley Drossart en tant que conseillère communale et Alain-Gérard Krupa en qualité d'échevin. Les compétences qui étaient celles de Benoît Hons ont donc été attribuées au nouvel échevin PS, à l'exception de l'accueil extrascolaire qui revient à l'échevine MR Sandra Caprasse. Fin décembre, alors qu'il était en voyage à Séville (Espagne), Benoît Hons avait diffusé sur Facebook des propos injurieux à l'égard des gens du voyage, qu'il accusait de lui avoir dérobé son sac dans lequel se trouvaient ses papiers d'identité, son argent et ses lunettes de vue. Il les avait qualifiés de "spécimens parasites". Benoît Hons a également été écarté de sa fonction de maître-assistant à la Haute Ecole de la Province de Liège. Il attend d'être fixé sur son sort. Agé de 56 ans, Alain-Gérard Krupa est conseiller communal à Neupré depuis 2006. En prêtant serment jeudi soir, il a ainsi fait son retour au sein du collège communal de Neupré, qu'il avait intégré en tant qu'échevin des Travaux, en fin de législature 2012-2018, au changement de majorité. Tout en saluant le travail accompli par son prédécesseur, il s'est dit enthousiaste à l'idée de prendre en charge l'enseignement et le tourisme. En effet, après avoir été directeur du musée de la vie wallonne à Liège, Alain-Gérard Krupa occupe désormais la fonction de directeur scientifique à la Province de Liège, où il travaille sur divers projets en matière de citoyenneté et de devoir de mémoire. Son père, André Krupa, a été député provincial (à l'époque député permanent) en charge de l'enseignement. (Belga)