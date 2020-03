Leipzig et l'Atalanta pour l'histoire, le PSG et Liverpool dos au mur

(Belga) Les matchs retours des huitièmes de finale de la Ligue des Champions débutent mardi à 21h00 avec Leipzig/Tottenham et Valence/Atalanta. Mercredi, place à deux belles affiches avec Paris Saint-Germain/Dortmund et Liverpool/Atletico Madrid.

Mardi, Leipzig et l'Atalanta auront l'occasion d'écrire leur histoire respective en se qualifiant pour la première fois pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Vainqueurs 0-1 à Tottenham lors du match aller, les Allemands vont débuter cette manche retour avec un léger avantage. Depuis cette rencontre, Leipzig souffle le chaud et le froid en championnat et reste sur deux partages face à Leverkusen et Wolfsburg. Tottenham, de son côté, n'est pas au mieux avec une huitième place en championnat. Les Spurs, qui seront toujours privés d'Harry Kane et Son Heung-Min, restent sur une série de quatre défaites et un partage toutes compétitions confondues. Les équipiers de Jan Vertoghen et Toby Alderweireld n'auront pas le droit à l'erreur pour éviter une nouvelle déception cette saison. Dans le même temps, l'Atalanta pourrait bien poursuivre son parcours de rêve en atteignant les quarts de finale de la Ligue des Champions pour sa première participation. Grâce à leur succès 4-1 au match aller face à Valence, Timothy Castagne et ses équipiers ont de grandes chances de poursuivre l'aventure. En raison du coronavirus, le club de Bergame n'a pas joué le week-end dernier face à la Lazio mais avait étrillé Lecce (2-7) le week-end précédent. Valence, qui était sorti d'un groupe avec Chelsea, l'Ajax et Lille, devra sortir le grand jeu pour espérer atteindre les quarts de finale. À noter que la rencontre se jouera à huis clos. Une décision du ministre espagnol de la santé suite à la propagation du coronavirus. Mercredi, le Paris Saint-Germain tentera d'éviter une quatrième élimination de rang en huitième de finale face à Dortmund. Battus 2-1 au match aller, les Parisiens devraient pouvoir compter sur Neymar qui est prêt à jouer mais devront se passer de Marco Verratti et Thomas Meunier, suspendus. Une incertitude plane également autour de Thiago Silva, blessé. Le PSG n'a pas joué le week-end dernier en championnat avec le report de son match à Strasbourg. Dortmund, pour sa part, reste sur une belle victoire à Mönchengladbach (1-2). Les équipiers de Thorgan Hazard, buteur samedi dernier, et Axel Witsel espèrent pouvoir compter sur le réveil de leur pépite Erling Haaland, muet depuis deux rencontres. Dans l'autre match de la soirée, Liverpool, le tenant du titre, sera également dos au mur. Avec leur défaite 1-0 au match, les Reds de Divock Origi devront prendre le dessus sur l'Atletico Madrid de Yannick Carrasco. Liverpool a renoué avec la victoire samedi dernier face à Bournemouth et se rapproche encore un peu plus du titre en Premier League. L'Atletico, lui, reste sur deux partages face à l'Espanyol et Séville et occupe toujours la cinquième place en Liga. Le tirage au sort des quarts de finale aura lieu le 20 mars prochain. (Belga)