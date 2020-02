Les Belges à l'étranger - Adnan Januzaj buteur de la Real Sociedad qui passe à la 3e place de la Liga

(Belga) La Real Sociedad a pris la troisième place de La Liga espagnole, à la différence de but, après sa victoire 1-0 contre Valladolid, vendredi soir lors de la 26e journée du championnat. Adnan Januzaj, qui a joué tout le match, a marqué l'unique but à la 60e minute de la tête sur un centre de Mikel Oyarzabal. L'équipe de Saint-Sébastien compte 43 points autant que l'Atlético et Séville. Barcelone est en tête avec 55 points devant le Real Madrid (53).

La Real Sociedad a dominé, mais a eu besoin d'une intervention d'Alex Remiro pour préserver la victoire dans le temps additionnel. Héros de la soirée Januzaj a déclaré après la rencontre : "C'était un match important à gagner avant de jouer notre plus grand match de la saison la semaine prochaine". La Real Sociedad joue la demi-finale retour de la Coupe du Roi mercredi à Mirandes. Elle a gagné 2-1 le match aller.