Les Belges à l'étranger - Alex Craninx rejoint les barrages de l'Europa League avec Mölde

(Belga) Le gardien de but Alex Craninx et son club norvégien Mölde se sont qualifiés pour les barrages de l'Europa League de football, jeudi.

Au match retour du troisième tour de qualification à Aris Salonique, en Grèce, Mölde s'est retrouvé mené 3-0 après 90 minutes, le score identique avec lequel il s'était imposé la semaine précédente. A l'issue de la première prolongation, Bolly a marqué le but de la qualification (105e+1) pour les Norvégiens. Ceux-ci rencontreront les Serbes du Partizan Belgrade en barrages. Craninx, 23 ans, s'est retrouvé en Norvège après six années au Real Madrid, suivi de passages au Sparta Rotterdame et à Carthagène en Espagne. . (Belga)