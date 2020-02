Les Belges à l'étranger - Alexis Saelemaekers ravi d'avoir rejoint l'AC Milan, "un club mythique"

(Belga) Alexis Saelemaekers a rejoint l'AC Milan vendredi, lors du dernier jour du mercato. "Un club mythique", a-t-il expliqué dans sa première interview diffusée samedi sur le site des 'Rossoneri'.

"Milan est un très grand club, c'est un club mythique", a expliqué Saelemakers. "Tout joueur de football rêve de jouer dans ce genre de club et aujourd'hui je suis très content de faire partie de ce projet. C'est une grande fierté. L'AC Milan est un club mythique dans lequel je rêvais de jouer. Le fait d'avoir reçu cet appel est une grande opportunité pour moi." Le jeune ailier aura désormais comme équipier Zlatan Ibrahimovic, lui aussi arrivé à Milanello durant le mercato d'hiver. "Chaque joueur devrait s'inspirer de lui pour sa mentalité et son envie de gagner chaque semaine. Je m'inspire beaucoup de lui", a confié Saelemakers. "Mes objectifs sont clairs: donner le maximum de moi-même chaque semaine aux entraînements et en match pour montrer aux supporters que j'ai envie de remporter tous les matchs et que j'ai cette rage de vaincre pour pouvoir aider cette équipe." Milan, c'est aussi l'un des plus grands stades d'Europe, San Siro. Saelemaekers est impatient de découvrir cette enceinte. "Cela va être un grand moment pour moi. Pouvoir rentrer dans ce stade et être sur cette pelouse devant autant de supporters, ça va me donner des frissons je crois." L'AC Milan reçoit l'Hellas Vérone dimanche en championnat. (Belga)