Les Belges à l'étranger - Björn Engels poursuit sa carrière à Aston Villa

(Belga) Björn Engels, 24 ans, évoluera en Premier League cette saison. Aston Villa, promu en première division anglaise, a annoncé l'arrivée du défenseur central belge qui jouait la saison dernière à Reims mardi soir sur son site internet. Le club de Birmingham n'a pas encore communiqué la durée du contrat ni le montant du transfert.

"Nous sommes heureux de nous être assurés ses services et avons hâte de travailler avec lui. Björn est un joueur que je suis depuis un an et demi", a déclaré le coach d'Aston Villa Dean Smith. Formé au Club Bruges avec qui il a fait ses débuts en 2013, Engels a joué quatre saisons à Bruges pour un total de 97 matchs. Le défenseur a ensuite pris la direction de la Grèce pour défendre les couleurs de l'Olympiacos pour qui il a joué une saison avant d'être prêté à Reims la saison dernière. Inamovible, il a disputé 33 matchs de Ligue 1 avec les Rémois qui ont activé l'option d'achat avant de céder Engels à Aston Villa. Passé par les sélections nationales et par l'équipe espoirs, Engels n'a jamais été convoqué avec les seniors chez les Diables rouges. Aston Villa a terminé 5e de Championship (D2 anglaise) la saison dernière mais est parvenu à monter en Premier League via les play-offs. (Belga)