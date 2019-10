Les Belges à l'étranger - Bornauw et Cologne sortis par une D4 en Coupe d'Allemagne, Mangala et Stuttgart qualifiés

(Belga) Cologne a mordu la poussière ce mardi sur le terrain de Sarrebruck, équipe de quatrième division, lors du deuxième tour de la Coupe d'Allemagne de football. Orel Mangala et Stuttgart sont allés se qualifier sur le terrain de Hambourg.

Titulaire avec Cologne, Sebastiaan Bornauw a joué les 90 minutes de la rencontre. Les pensionnaires de Bundesliga ont concédé deux buts en début de deuxième mi-temps via Schorch (53e) et Jurcher (57e). Cologne réagissait ensuite avec des buts d'Hector (71e) et Terodde (84e). Janicke a finalement offert la victoire à Sarrebruck à la 90e minute. Orel Mangala et Stuttgart, pour leur part, se sont qualifiés pour les huitièmes de finale grâce à un succès 1-2 après prolongations à Hambourg. Gonzalez avait ouvert le score après deux minutes pour Stuttgart avant que Hunt n'égalise sur penalty au quart d'heure. Al Ghaddioui a inscrit le but de la victoire dans les prolongations (113e). Mangala a été remplacé à la 110e minute. (Belga)