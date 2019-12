Les Belges à l'étranger - Cagliari et Nainggolan battent encore la Samp et retrouveront l'Inter en 1/8es de Coupe

(Belga) Les chemins de Cagliari et de la Sampdoria se sont recroisés jeudi soir à l'occasion des 1/16es de finale de la Coupe d'Italie de football, trois jours après la victoire 4-3 des Sardes en championnat. L'équipe de Radja Nainggolan s'est une nouvelle fois imposée (2-1), et s'est ainsi qualifiée pour les huitièmes de finale de l'épreuve.

Au repos, comme tous les autres titulaires, le médian belge a remplacé Lucas Castro à seize minutes de la fin de la rencontre. Les siens menaient alors 2-0 grâce à Alberto Cerri (7e), auteur du but victorieux lundi dernier, et Daniele Ragatzu (48e). Manolo Gabbiadini s'est lui chargé de réduire l'écart en fin de rencontre (87e). En huitièmes de finale, le 18 janvier à San Siro, Nainggolan retrouvera l'Inter Milan, où il évoluait l'an dernier, et qui l'a prêté à Cagliari cette saison.