Les Belges à l'étranger - Ciman et Toronto en demies de conférence en battant DC United pour la dernière de Rooney

(Belga) Le Toronto FC de Laurent Ciman, qui a joué toute la rencontre dans l'axe de la défense canadienne, s'est qualifié pour les demi-finales de conférence en MLS, championnat nord-américain de football, grâce à une victoire 5-1 après prolongations contre DC United où l'Anglais Wayne Rooney jouait pour la dernière fois.

Toronto, 4e de la Conférence Est, a longtemps mené à la marque grâce à un but de Delgado (32e) mais DC United, 5e à l'issue de la phase classique, a forcé les prolongations dans les arrêts de jeu sur un corner tiré par Rooney et conclut par Rodriguez (90e+3). En prolongations, l'équipe canadienne a marqué quatre buts via Laryea (93e), Osorio (95e, 103e) et DeLeon (105e+1). En demi-finales de conférence, Toronto défiera New York City FC, premier de sa conférence en championnat et exempté de premier tour. Pour Wayne Rooney, arrivé à Washington en juillet 2018, cette défaite signifie la fin de son aventure américaine. Le légendaire attaquant anglais, 34 ans dans quelques jours, aura marqué 25 buts et délivré 14 assists en 52 matches pour DC United. L'ancien emblématique joueur de Manchester United reviendra en Angleterre dès janvier. En effet, il rejoindra Derby County, en Championship (D2), où il aura la lourde tâche d'être entraîneur-joueur. A noter que le champion en titre Atlanta, Seattle et Salt Lake City se sont aussi qualifiés samedi pour les demi-finales de conférence. Dimanche, le L.A. Galaxy de Zlatan Ibrahimovic jouera sa qualification chez Minnesota United. Pour avoir le droit, qui sait, de défier l'autre club de Los Angeles, le LAFC, également exempté de premier tour. (Belga)