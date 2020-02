Les Belges à l'étranger - Crystal Palace engrange une victoire importante dans la lutte pour le maintien

(Belga) Crystal Palace a obtenu une victoire importante dans la lutte pour le maintien en battant Newcastle 1-0, samedi, lors de la 27e journée du championnat d'Angleterre. Titularisé, Christian Benteke a joué 89 minutes.

Van Aanholt (44e) a inscrit l'unique but de la rencontre sur coup franc. Avec 33 points, Crystal Palace remonte en 13e position et prend neuf points d'avance sur West Ham (24), premier relégable, qui se déplace à Liverpool lundi. Sheffield United et Brighton ont partagé l'enjeu 1-1. Leandro Trossard est monté à un quart d'heure du terme. Il retrouvait pour l'occasion un ancien équipier de Genk, le Norvégien Sander Berge, titularisé pour Sheffield et remplacé à la 81e minute. Stevens (26e) a donné l'avantage à Sheffield, Maupay (30e) a rapidement égalisé. Sheffield, révélation de la saison, pointe en sixième position avec 40 points. Brighton (28 points) est quinzième. Björn Engels est resté sur le banc d'Aston Villa, battu 2-0 par Southampton. Aston Villa (25 points) est 17e. (Belga)