Les Belges à l'étranger - Daouda Peeters rejoint la Juventus U23

Formé au Lierse, Peeters avait rejoint les jeunes du Club Bruges en 2015. En juillet 2018, le médian a été recruté par la Sampdoria, où il évoluait au sein de la 'Primavera', l'équipe espoirs. Peeters a été inclus dans le transfert du gardien Emil Audero à la Sampdoria en janvier dernier. Il a terminé la saison à la Sampdoria avant de rejoindre les 'Bianconeri'. Peeters a évolué dans toutes les équipes nationales belges jusqu'en U19. La saison passée, Benjamin Mokulu, attaquant congolais de 29 ans né à Bruxelles, évoluait au sein des U23 de la Juventus, qui peut aligner un certain nombre de joueurs plus âgés. L'ancien joueur d'Ostende, Lokeren et Malines a quitté la Vieille Dame pour s'engager à Padova. (Belga)