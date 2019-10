Les Belges à l'étranger - Dries Mertens égale le nombre de buts de Maradona avec Naples

(Belga) Dries Mertens a inscrit son 115e but sous le maillot du Napoli mercredi soir lors du match qui oppose les Italiens au Red Bull Salzbourg en Ligue des Champions. Le Diable Rouge égale ainsi le nombre de buts inscrit par la légende du club Diego Armando Maradona.

Mertens, auteur de son 6e but cette saison, a désormais un nouvel objectif: dépasser le nombre de buts inscrits par Marek Hamsik. Le Slovaque est le meilleur buteur de l'histoire du club avec 121 réalisations. Mercredi soir, Mertens a ouvert le score en faveur des Napolitains à la 17e minute d'une frappe puissante dans le plafond du but. Il s'agit du 12e but de la carrière du Louvaniste en Ligue des Champions. Il était déjà le Belge le plus prolifique de l'histoire de la C1. (Belga)