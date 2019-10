Les Belges à l'étranger - Eupen en plante trois à Ostende, Courtrai remporte le derby contre Zulte Waregem

(Belga) L'AS Eupen est venu à bout d'Ostende samedi soir lors de la 11e journée de Pro League. Les Pandas se sont imposés 2-3 au terme d'un match indécis et empochent leur deuxième victoire de la saison. Courtrai a remporté le derby contre Zulte Waregem 2-0.

Ostende et Eupen ont annoncé la couleur dès les premiers instants de la rencontre. Danijel Milicevic a ouvert le score à la première minute en faveur des germanophones mais cinq minutes plus tard Fernando Canesin avait déjà égalisé (6e). L'euphorie est retombée dans les deux camps après quelques minutes intenses. On semblait se diriger vers un 1-1 au repos mais une prise de risque d'Olivier Verdon a permis à Kevin Vandendriessche de donner l'avantage aux Côtiers juste avant la pause (45e). Eupen a réagi en deuxième période et a renversé la vapeur en l'espace de cinq minutes grâce à ses Espagnols. Jordi Amat s'est chargé d'égaliser sur les suites d'un corner (59e). Jon Bautista a quant à lui remporté son face à face avec Dutoit pour faire 2-3 (64e). La fin de rencontre ne fut toutefois pas de tout repos pour les Pandas, en infériorité numérique à partir de la 88e suite à l'exclusion de Menno Koch. Ce succès permet à Eupen de monter à la 14e place de Pro League avec 9 points tandis qu'Ostende est deux places et deux points plus haut. L'autre match programmé à 20h opposait Courtrai à Zulte Waregem. Ce derby ouest-flandrien est revenu à Courtrai qui s'est imposé 2-0. Les Kerels ont construit leur victoire en première période. Malgré deux buts annulés, Courtrai est en effet parvenu à marquer sur penalty grâce à Ilombe Mboyo (14e) et a vu Zulte Waregem être réduit à 10 suite à l'exclusion pour double jaune de Saido Berahino (38e). Les Courtraisiens n'ont ainsi éprouvé aucune difficulté à gérer leur avance après le but de Hannes van der Bruggen en début de deuxième période (53e). Au classement, Zulte Waregem (7e, 16 pts) manque une occasion de s'inviter dans le top 6. Courtrai, 9e avec 14 pts, se donne un peu d'air. (Belga)