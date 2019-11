Les Belges à l'étranger - Januzaj décisif pour aider Sociedad à rejoindre le Real et le Barça en tête de la Liga

(Belga) Adnan Januzaj a permis à la Real Sociedad de battre Grenade 1-2 dimanche soir lors de la 12e journée de Liga. Monté au jeu à la 84e minute, le Diable rouge a délivré une passe décisive pour Portu à la 89e minute à l'occasion du but du 1-2. Cette victoire permet aux Basques de rejoindre le Real Madrid et le FC Barcelone en tête de Liga avec 22 points.

Grenade, lui aussi auteur d'un superbe début de championnat, descend à la 6e place avec 20 points. C'est la Real Sociedad qui a fait trembler les filets en premier lors de ce duel avec un premier but pour Portu (21e). Grenade avait égalisé sur un coup franc d'Alvaro Vadillo (36e) mais a finalement craqué dans les derniers instants suite à la percussion balle au pied de Januzaj qui a fait en sorte de libérer Portu face au but. - Italie - En Serie A, Jordan Lukaku est lui resté sur le banc avec la Lazio. Son équipe s'est imposée 1-2 face à l'AC Milan grâce notamment au 100e but de Ciro Immobile pour les 'Biancocelesti', le 13e cette saison. L'autre goal de la Lazio est signé Joaquin Correa tandis que Milan avait égalisé en première période suite à un but contre son camp de Bastos. Au classement, la Lazio est 4e avec 21 points, à une longueur de la Roma et à 8 de la première place occupée par la Juventus. (Belga)