Les Belges à l'étranger - Januzaj (Real Sociedad) en finale de la Coupe du Roi, Meunier (PSG) en finale en France

(Belga) En Espagne, la Real Sociedad s'est qualifiée pour la finale de la Coupe du Roi de football mercredi en allant s'imposer 0-1 à Mirandes, une équipe de milieu de classement en D2. Vainqueurs à l'aller le 13 février (2-1), les Basques ont fait la différence au stade Municipal de Anduva sur un penalty de Mikel Oyarzabal (41e, 0-1). Adnan Januzaj, qui a été averti (72e), a joué tout le match avec la Real Sociedad qui jouera en finale (le 18 avril à Séville) soit contre Grenade soit contre l'Athletic Bilbao qui s'était imposé 1-0 à l'aller.

En France, le PSG et Thomas Meunier se sont qualifiés pour la finale en atomisant Lyon et Jason Denayer sur son terrain 1-5. Les deux Diables Rouges ont joué l'entièreté de ce duel déséquilibré par la sortie pour deux cartons jaunes de Marcal côté lyonnais à l'heure de jeu (provoquant un penalty pour une faute de main et convertit par Neymar) alors que le marquoir indiquait 1-1. Kylian Mbappe a inscrit trois buts (14, 70, 90+2). Sarabia a marqué le 5e but parisien à la 82e. Terrier avait ouvert la marque pour Lyon à la 11e minute. Le PSG jouera en finale le 25 avril au stade de France contre Saint-Etienne ou Rennes qui s'affrontent jeudi dans l'autre demi-finale. Manchester City et Leicester se sont qualifiés pour les quarts de finale de la Coupe d'Angleterre mercredi. Sans Kevin De Bruyne, les Citizens se sont imposés à Sheffield Wednesday grâce à un but de Sergio Agüero (53e, 0-1). Leicester a également écarté par la plus petite marge Birmingham. Malgré l'absence de De Bruyne laissé au repos, les Citizens ont largement dominé la première période mais ont été inoffensifs malgré une tête de Nicolas Otamendi sur la barre (32e). A la reprise, les Mancunians se sont encore montrés imprécis dans le dernier geste avec un nouveau tir sur la transversale de Benjamin Mendy (50e). Le Français a alors servi Sergio Aguero, qui a vu son tir être dévié chanceusement dans son but par le gardien adverse (53e, 0-1). Si les Citizens n'avaient pas cadré un tir en première période, ils s'en sont donné à coeur joie en seconde. Ils se sont cependant heurtés à un Joe Wildsmith nettement plus attentif. Le gardien des Owls a dégoûté Riyad Mahrez, John Stones et Rodrigo. Leicester a également sorti une équipe de D2 par le plus petit écart grâce à un but de Ricardo Pereira (82e). Dennis Praet a joué tout le match avec les Foxes et Youri Tielemans est monté au jeu (60e). Quatre autres qualifiés sont connus: Shefield United, Newcastle, Chelsea, qui a éliminé Liverpool, et Arsenal alors que Tottenham et Norwich sont en prolongation. Les quarts de finale, en match unique, opposeront Sheffield Utd à Arsenal, Newcastle à Manchester City, Leicester à Chelsea, et le vainqueur de Tottenham/Norwich recevra le gagnant de Derby/Manchester Utd au programme jeudi. En Ecosse, on disputait la 29e journée de championnat. Sans Boli Bolingoli, le Celtic Glasgow a été tenu en échec à Livingston (2-2) alors qu'il avait rapidement ouvert la marque par McGregor (16e, 0-1). Guthrie (24e, 1-1) et Robinson (46e) ont redressé la barre pour les visités mais Rogic a égalisé tout en fin de match (90e+1, 2-2). Au classement, le Celtic reste en tête (77 points) et Livingston conserve sa 5e place (39 points). En Grèce, l'AEK Athènes a remporté 2-1 la demi-finale aller de la Coupe au détriment de l'Aris Salonique, qui a terminé à dix suite à l'exclusion de Javier Matilla (51e). Petros Mantalos (8e, 1-0) et Ognjen Vranjes (59e, 2-1), le défenseur prêté par Anderlecht, ont inscrit les buts alors que Viktor Klonaridis est monté au jeu (74e). Bruno Gama a temporairement remis les deux équipes à égalité sur penalty (11e, 1-1). Le match retour est prévu le 23 avril. En Allemagne, le Bayer Leverkusen, vainqueur de l'Union Berlin 3 à 1, et l'Eintracht Francfort, victorieux du Werder Brême 2 à 0 se sont qualifiés pour les demi-finales de la Coupe mercredi. (Belga)