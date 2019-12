Les Belges à l'étranger - Le Celtic Glasgow s'incline à Cluj (2-0) et la Lazio, avec Proto, à Rennes

(Belga) Le Celtic Glasgow avec Boli Boligonli-Mbombo s'est incliné 2-0 au CFR Cluj jeudi à l'occasion de la dernière journée du groupe E de l'Europa League. Les deux équipes sont qualifiées pour les seizièmes de finale. Dans la même poule, La Lazio, avec Silvio Proto dans le but, s'est inclinée à Rennes (2-0) et est éliminée.

Andrei Burca (49e) et Damjan Djokovic (70e) ont inscrit les deux buts roumains. Rennes a décroché son premier succès grâce à un doublé de Joris Gnagnon (31e, 87e). Le Celtic (13 points) termine premier devant Cluj (12), La Lazio (6) et Rennes (4). Dans le groupe A, Dudelange avec sa colonie belge a partagé l'enjeu à Qarabag, qui s'est retrouvé à dix suite à l'exclusion de Qara Qarayev (46e). Sabir Bougrine a ouvert la marque pour les Luxembourgeois (63e, 0-1) et le Français Magaye Gueye a égalisé pour les Azéris (90e+1, 1-1). Charles Morren, Mohamed Bouchouari, Kobe Cools et Thibaut Lesquoy ont disputé toute la rencontre, Antoine Bernier (78e) et Bougrine (84e) ont été remplacés. Le FC Séville (15 points) et Apoel (10) étaient déjà qualifiés. Qarabag (5) termine troisième devant Dudelange (4).