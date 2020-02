Les Belges à l'étranger - Le Naples de Mertens bat l'Inter de Lukaku et prend une option sur la finale de la Coupe

(Belga) Naples a fait un pas vers la finale de la Coupe d'Italie. Mercredi à Milan, la formation de Gennaro Gattuso s'est imposée sur le score de 0-1 dans ce match aller des demi-finales.

Romelu Lukaku était titulaire à la pointe de l'attaque, aux côtés de son compère Lautaro Martinez, à l'instar de Dries Mertens chez les Napolitains. Après un premier acte plutôt équilibré et terne en occasions franches, Naples, pourtant à la peine en championnat, a ouvert le score. L'Espagnol Fabian Ruiz, en relais avec Giovanni Di Lorenzo, a vu sa frappe enroulée terminer au fond des filets nerazzurri (0-1, 57e). Malgré les montées au jeu de Cristian Eriksen et d'Alexis Sanchez, l'Inter n'est pas parvenu à trouver la faille dans la défense adverse. Dries Mertens a été remplacé à la 79e minute. L'autre demie mettra aux prises le Milan AC à la Juventus, tenant du titre, jeudi en Lombardie. Les matches retour sont prévus les 4 et 5 mars prochains.