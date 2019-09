Les Belges à l'étranger - Le promu Norwich City inflige à Manchester City sa première défaite de la saison

(Belga) Manchester City n'avait plus perdu en championnat depuis le 29 janvier 2019. Dix-neuf rencontres plus tard, c'est Norwich City, sacré champion en Premiership la saison dernière, qui a eu raison des troupes de Pep Guardiola à domicile (3-2). La montée au jeu de Kevin De Bruyne à la 57e, alors que le score était déjà de 3-1, n'a pas eu l'effet escompté.

Norwich City n'avait pris jusqu'à ce samedi que trois points en quatre rencontres. Cela n'a pas empêché les "Canaries" de s'offrir le champion en titre à domicile. Le Finlandais Teemu Pukki, préféré à Kevin De Bruyne pour le titre de joueur du mois d'août en Premier League, a une nouvelle fois été au four et au moulin pour les pensionnaires de Carrow Road. Après l'ouverture du score de McLean (18), le buteur de 29 ans a tout d'abord délivré un assist pour Cantwell (28) avant de planter lui-même une rose, sa 6e de la saison, en tout début de seconde période (50). Juste avant le repos, l'attaquant mancunien Aguëro (45) avait marqué son 7e but depuis l'entrame du championnat et réduit le score. Le milieu de terrain Rodri (88) en a fait de même en toute fin de match, sans que son but ait une véritable influence sur le score final (3-2). Manchester City (10 points) accuse désormais un retard de cinq unités sur Liverpool qui réalise le parcours sans faute avec un 15 sur 15. . (Belga)